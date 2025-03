Iodonna.it - Svelate le vincitrici della prima edizione dell’iniziativa promossa da Cristalfarma per sostenere e far crescere idee ancora in embrione. Annunciate quattro nuove categorie

Il “Talento generoso” va premiato. Linda Carrara con “Propri limiti”, un’opera che esplora il concetto di barriere fisiche e mentali, è stata premiata per la categoria Arte; Martina Pomponio, con un progetto sulla sostenibilità e la rigenerazione urbana attraverso la carta stampata per la categoria Ambiente; mentre Ndeye Mareme Sagar Cisse con “Immagina una città a colori”, un’iniziativa per la valorizzazionediversità culturale, ha ricevuto il premio per la categoria Solidarietà. Nella quarta categoria, quellaScienza, è stato premiato Edoardo Garbo per la ricerca sull’integrazione del digiuno intermittente nelle cure oncologiche. J.