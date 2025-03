Thesocialpost.it - Superenalotto, centrato il 6: vinti oltre 88 milioni di euro a Roma

Un colpo di fortuna straordinario ha cambiato la vita di un giocatore a, dove è statoil 6 alper un jackpot complessivo di 88.232.801. La vincita milionaria è stata realizzata grazie a un biglietto da 3, acquistato presso il punto vendita Marco Angeletti Marco, situato in via della Giustiniana 271.La combinazione vincente è 36, 40, 49, 54, 66, 83, con il Jolly 14 e il SuperStar 44. Si tratta del primo “6” del 2025, una cifra che entra di diritto tra le vincite più alte della storia del gioco.L’estrazione ha subito scatenato la corsa alla verifica dei biglietti e acceso la curiosità sulla possibile identità del fortunato vincitore, che ora ha 90 giorni di tempo per incassare la somma. Mentre si attende di scoprire se il colpo di fortuna abbia premiato un singolo giocatore o un gruppo di amici, il bar tabacchi di via della Giustiniana è già diventato meta di curiosi e aspiranti milionari.