Superenalotto centrato 6 da 88 milioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.14il 6 alper un jackpot di 88.232.801 di euro. La combinazione: 36, 40, 49, 54, 66, 83 Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 44 Il biglietto vincente, costato 3 euro, è stato venduto a Roma in Via della Giustiniana. Nessun "5+1". Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 8.800.000 euro.