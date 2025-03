Ilgiorno.it - Superenalotto, 88 milioni di euro vinti a Roma con una schedina da 3 euro. La guida: dove controllare la vincita, come e quando riscuotere i soldi

Leggi su Ilgiorno.it

Ilrende milionaria la Capitale con un 6 del valore di oltre 88di(per la precisione: 88.232.801,88). Ladel Jackpot è stata realizzata anel punto vendita in via della Giustiniana 271. È la primacon 6 punti del 2025. La sestina vincente è stata: 36-40-49-54-66-83 Jolly 14 SuperStar 44 Il Jackpot è stato centrato con unada 3. Con quella di stasera, giovedì 20 marzo, sono 117 i Jackpot assegnati dalla nascita dela oggi. I Jackpot del 2024 L’ultimo “6” da 89,2diè stato centrato a Riva del Garda (Trento) il 15 ottobre 2024 con unada 3. Il 10 maggio 2024, con unada 2, è stato vinto a Napoli il Jackpot da 101,5di. Ecco La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di: 371,1diil 16/02/2003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,1diil 13/08/2019 - Lodi 177,7diil 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5diil 27/10/2016 - Vibo Valentia 156,2diil 22/05/2021 - Montappone (FM) 147,8diil 22/08/2009 - Bagnone (MS) 139diil 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2diil 17/04/2018 - Caltanissetta (CL) 101,5diil 10/05/2024 – Napoli (NA) 100,7diil 23/10/2008 - Catania (CT) I link per verificare le vincite https://www.