Anteprima24.it - ‘Suo nipote disturba’, bimbo autistico via da teatro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAncora un caso di discriminazione nei confronti di un bambino: questa volta è successo nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove, secondo quanto riferisce la nonna del piccolo, ilsarebbe stato allontanato durante uno spettacolo teatrale dallo staff del. La donna si è rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che stamattina ha diffuso una nota per denunciare l’episodio. “Durante lo spettacolo”, spiega la donna in una nota diffusa dal parlamentare, “mi è stato chiesto più volte di accomodarmi fuori con il bambino poiché a loro dire infastidiva gli altri ragazzini. Mionon solo era tranquillo ma anche appassionato all’evento. La motivazione dello staff delè stata quella che mioaveva in mano un telefono privo di suoneria e per loro poteva essere un motivo di distrazione per gli altri bambini.