Sul set del film targato A24 l' attrice ha scoperto l' esistenza del coordinatore d' intimità che non ha ritenuto necessario | Vengo da un' altra epoca

Marty Supreme, biopic su Marty Reisman, giocatore professionista di ping-pong scomparso nel 2012, segna il ritorno sul grande schermo di Gwyneth Paltrow (l’ultimo volta dell’davanti a una telecamera risale a sei anni fa, in Avengers: Endgame). NelA24, Paltrow interpreta «una donna sposata con qualcuno nella mafia del ping-pong». La vera notizia però, già emersa in parte con le foto rubate dal set a ottobre, è la conferma che con Timothée Chalamet – la star di Marty – il suo personaggio ci fa molto sesso. Gwyneth Paltrow parla del sesso con Brad Pitt e Ben Affleck: «Con uno c’era chimica, l’altro era eccellente» X Leggi anche › Timothée Chalamet irriconoscibile nel suo nuovoMarty Supreme Gwyneth Paltrow e quelle scene hot con Timothée Chalamet«C’è davvero molto sesso in Marty Supreme», ha rivelato Paltrow in una recente intervista con Vanity Fair.