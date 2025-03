Lanazione.it - Suicidio assistito. "La risposta al dolore non può essere la morte"

Firenze, 20 marzo 2025 - Riflessioni, non contrapposizioni, la ricerca piuttosto di terreni comuni, senza rinunciare a un dialogo vero per quanto difficile su temi che sono estremi ma decisivi. “Un momento importante per aiutare chiunque volesse per riflettere sul pensiero e sulla fede della Chiesa per quanto riguarda la vita, il valore della vita dal suo concepimento alla sua fine naturale, al di là delle scelte politiche”. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presidente della Conferenza episcopale toscana, ha aperto con queste parole martedì sera a Firenze il convegno “: aspetti medici, etici e giuridici”, organizzato dalle diocesi toscane dopo l’approvazione della legge regionale toscana 5/2025, entrata in vigore in questi giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.