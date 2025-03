Anteprima24.it - Successo per il focus rifiuti, versione Hackathon: la soddisfazione di Madaro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiGrandeper la seconda edizione delin. Alla competizione digitale organizzata da Asia con il comune di Benevento e la collaborazione di Sei Sannio e Sannio Valley hanno preso parte ben 11 squadre, più del doppio rispetto all’anno precedente.“E’ un’iniziativa – ha commentato a margine l’amministratore unico, Donato– pensata per avvicinare il mondo della scuola alle implicazioni pratiche del servizio di igiene urbana, un mondo molto più complesso e sviluppato rispetto a quello che si può pensare. L’Azienda non si limita esclusivamente allo spazzamento delle strade e alla raccolta dei, ma sfrutta una serie di tecnologie all’avanguardia che vorremmo incrementare, grazie anche ad appuntamenti come il, per migliorare la qualità del servizio ai cittadini e ridurre i costi investendo in innovazione.