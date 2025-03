Metropolitanmagazine.it - Subsonica: il concerto all’Atlantico tra passato e presente

A distanza di sette mesi, dove sono stati protagonisti alla Cavea dell‘Auditorium Parco Della Musica, isono ritornati nella capitale, sponda Atlantico Live con la tranche che li vede impegnati nei principali club della Penisola.Il pubblico numerosissimo raccoglie diverse generazioni : è la sera della festa del papà e sono tanti i genitori accompagnati dai figli cresciuti a pane e, che affollano la venue di Viale Dell’Oceano Pacifico, così come i neopapà e le neomamme spiccare in fondo tra la folla, con i loro piccoli sulle spalle. Alle 21:30 scoccate si abbassano le luci dell’Atlantico per dare il benvenuto alla band sabauda per il ritorno nella capitale., ilSamuel e soci aprono con Eden, titletrack del sesto lavoro in studio del 2011, per poi lasciare spazio con Pugno di sabbia tra i singoli estratti dall’ultimo album, Realtà Aumentata.