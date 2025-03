Anteprima24.it - Studentessa morta in gita, si indaga per omicidio colposo

Tempo di lettura: < 1 minutoIpotizzerebbe l’, al momento contro ignoti, il fascicolo aperto dalla procura di Torre Annunziata sulla morte delladella provincia di Grosseto Aurora Bellini. Le indagini sul decesso della 19enne – avvenuto su una nave partita da Napoli e diretta a Palermo per unascolastica – secondo quanto si apprende non avrebbero permesso per ora di raccogliere elementi significativi. Si dovranno quindi attendere gli esiti dell’autopsia, che sarà effettuata domani, per capire se – come è apparso finora – la morte sia stata causata da una crisi cardiaca. Come reso noto dal padre, Aurora non era affetta da alcuna patologia. Come da prassi verrà effettuato anche un esame tossicologico, i cui esiti si conosceranno non prima di una decina di giorni.