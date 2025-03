Abruzzo24ore.tv - Studente punito per bestemmia: escluso da attività scolastiche, scatta l'indagine

L'Aquila - Un sedicenne di Tagliacozzo è statodalleextradopo aver pronunciato una. La madre denuncia la scuola per discriminazione, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale avvia accertamenti sul caso. Un recente episodio verificatosi in un istituto tecnico per il turismo di Tagliacozzo, in Abruzzo, ha sollevato un acceso dibattito sulle misure disciplinari adottate nelle scuole. Unsedicenne è statoda tutte leextra, tra cui gite, teatro e sport, a seguito di unapronunciata durante una gita scolastica nel dicembre scorso. La madre del ragazzo ha presentato un esposto al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale (USR), denunciando una presunta discriminazione nei confronti del figlio. Secondo quanto riportato, il giovane avrebbe immediatamente riconosciuto l'errore e chiesto scusa per l'accaduto.