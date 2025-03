Lanazione.it - Striscia la Notizia al convitto Cicognini. Nel mirino le merende degli studenti e la sicurezza

Leggi su Lanazione.it

Prato, 20 marzo 2025 – Una troupe dilain piazza del Collegio: alinfatti si è presentata tre giorni fa l’inviata del tg satirico di Canale 5, Chiara Squaglia. Una visita che ha colto di sorpresa il dirigente scolastico Tiziano Nincheri, che però ha avuto la prontezza e la trasparenza di non nascondere nulla. Anzi, ha scritto sui social dele in una circolare indirizzata alle famiglie e al personale le ragioni di questa incursione. Già, perché quandosi muove di solito sono guai per chi riceve la visita. Nel caso della trasferta pratese, nella sua scuola più celebre che annovera tra iri più illustri nomi come Gabriele D’Annunzio, Bettino Ricasoli, Giuseppe Mazzoni e Curzio Malaparte, i temi all’ordine del giorno erano due: lee ladell’edificio.