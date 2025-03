Ilrestodelcarlino.it - ’Streeat Food’ in centro per tre giorni. Delizie servite su carretti e furgoncini

Aria di festa, buon cibo e voglia di divertirsi. Sono questi i tre ingredienti che garantiranno la riuscita dello Streeat Food Truck Festival che dall 18 di domani a mezzanotte di domenica approderà in piazza della Libertà con la carovana dei migliori food truck d’Italia. Dopo le tappe di Ancona, Bologna e Ravenna, la manifestazione farà tappa – per la seconda edizione – nella città malatestiana dove per treanimerà piazza della Libertà con colori e sapori unici provenienti da ogni dove, oltre a ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Saranno diversi infatti gli street food proposti da apecar,, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. "Abbiamo avviato la collaborazione con Barley Arts, RetropopLive e Buono Food - afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – per la realizzazione di una nuova tappa di ‘Streeat Food Truck Festival, primo evento itinerante d’Italia dedicato al cibo di qualità su ruote.