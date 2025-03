Iltempo.it - Stravince Il sogno di Roberto Benigni. Colpi di Chiambretti e Vespa

Il mercoledì sera televisivo vede su Rai1 in prime time lo show Ilconconquistare il 28.1% di share con una media di 4.396.000 telespettatori, leader in prima serata. Su Canale5 Lo Show dei Record con Gerry Scotti totalizza invece l11.9% di share pari a una media di 1.707.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, il film The Equalizer 2 - Senza perdono con Denzel Washington segna una media di 1.039.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9.6% di share pari a una media di 1.529.000 telespettatori (presentazione: 6.1% - 1.240.000). Su Italia1 il film Red con Bruce Willis e John Malkovich ha intrattenuto una media di 1.049.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha totalizzato invece una media di 746.