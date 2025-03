Thesocialpost.it - Strage Paderno, Riccardo Chiarioni parzialmente incapace di intendere e volere: “Viveva tra realtà e fantasia”. Probabile riduzione della pena

, il giovane accusato del triplice omicidio avvenuto nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 aDugnano (Milano), è stato giudicatodial momento dei fatti. Lo ha stabilito una perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, e condotta dall’esperto Franco Martelli. Se questo vizio parziale venisse riconosciuto nel processo abbreviato a cui sarà sottoposto, potrebbe comportare una. Una consulenza difensiva, invece, aveva ipotizzato per lui un’incapacità totale.Le vittimefurono Fabio, 51 anni, imprenditore, sua moglie Daniela Albano, 48 anni, e il loro figlio minore Lorenzo, di soli 12 anni.