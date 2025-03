Lapresse.it - Strage Paderno, perizia psichiatrica: “17enne parzialmente incapace”

Riccardo Chiarioni, il ragazzo che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora minorenne, sterminò a coltellate i genitori e il fratellino nella villetta di famiglia aDugnano, nel Milanese, eradi intendere e di volere al momento del triplice omicidio. È l’esito dellasul 18enne disposta dalla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta ed eseguita dal consulente Franco Martelli. Secondo le conclusioni della consulenza della difesa, invece, il vizio di mente per il giovane sarebbe totale.L’esame dello psichiatra Martelli, secondo quanto si apprende, avrebbe accertato che il giovane viveva sospeso tra “realtà e fantasia” quando decise di uccidere padre, madre e fratello 12enne, nella convinzione che – come messo a verbale dopo l’arresto – cancellando la sua vita precedente sarebbe riuscito a liberarsi dal disagio e a raggiungere “l’immortalità”.