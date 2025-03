Secoloditalia.it - Strage di Paderno, riconosciuto “parzialemente incapace di intendere e di volere il 17enne che sterminò la famiglia”

Era il 31 agosto scorso quando Riccardo C. a, nel milanese,la(i genitori e il fratellino di dodici anni). Tre omicidi abominevoli compiuti al termine di una serata di festeggiamenti familiari, eseguiti da un ragazzo di 17 anni. Il ragazzo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato, anche dalla premeditazione, è stato definito “parzialmentedi”, secondo lo psichiatra Franco Martelli. L’episodio agghiacciante seminò sgomento.La perizia è stata disposta dalla gip per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta. Il vizio parziale di mente, seper il 18enne difeso dall’avvocato Amedeo Rizza, nel processo abbreviato che deve iniziare, porterebbe a una riduzione della pena. Una consulenza difensiva, invece, ha accertato per lui un’incapacità totale.