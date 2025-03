Lanazione.it - Storie, emozioni e talenti: compagnie locali sul palco dell’Astoria

Il teatro deve anche essere espressione dell’identità culturale del territorio: con questo spirito prende il via domani la rassegna teatrale ‘Lerici inscenico’, sostenuta e organizzata dal Comune di Lerici. Un programma dedicato alleche porterà suldel Teatro Astoriae talento, un’iniziativa con diverse date fino al 24 maggio che offrirà al pubblico un cartellone di cinque spettacoli di qualità. "Questa rassegna è un’opportunità per valorizzare le realtà teatrali e coreutiche del nostro territorio e dare spazio alla creatività locale – dichiara Lisa Saisi, assessore alla Cultura – . Attraverso il teatro si raccontano, tradizioni e visioni del mondo creando un’occasione di incontro e condivisione". Si parte quindi domani con lo spettacolo della scuola di danza ProDanza dal titolo ‘Loop’ che, nel primo giorno di Primavera, porta in scena la rinascita, la resilienza, la capacità di evoluzione dell’umanità, sotto la direzione artistica di Valeria Antonini.