Stone Castle . Studios. Il paese ricorda

Dal 1976 al 1987 il castello visconteo ha ospitato glidove alcuni tra i più grandi cantanti e gruppi della musica italiana e non solo hanno inciso i loro dischi più famosi. Anni indimenticabili che la Pro Loco ricorderà attraverso il racconto di un testimone d’eccezione, il cantautore Eugenio Finardi protagonista domani sera alle 21 in sala del Torchio. Sabato 22 marzo e domenica 23 l’evento ‘Carimate bordo della musica’ proseguirà con una mostra dei vinili registrati nel castello, a partire dalle 14 in sala del Torchio, mentre domenica dalle 10 alle 18 è in programma la fiera del disco.