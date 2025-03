Lanazione.it - Stoccaggio di alimenti. Serve personale formato. Al Datini il corso gratuito

Leggi su Lanazione.it

Un’occasione di formazione per chi è in cerca di lavoro, un’opportunità per trovarequalificato. Viaggia sul doppio binario, l’accordo quadro della durata di tre anni, siglato dall’istituto professionalee l’agenzia Manpower. Il, completamentee in partenza il primo aprile, si rivolge a 15 maggiorenni disoccupati che vogliono ricollocarsi nel mondo del lavoro o semplicemente acquisire una specializzazione in più. La specificità di questi corsi è proprio quella di andare a formare figure professionali in base alle richieste del mercato del lavoro. "Abbiamo aderito a questa iniziativa – sottolinea la dirigente scolastica Francesca Zannoni – perché è un’esigenza che arriva direttamente dalle aziende, e quindi concretamente si potrebbe trasformare in posti di lavoro.