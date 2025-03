Sterminò la sua famiglia a Paderno Dugnano il 18enne verso lo sconto di pena | l’ultima perizia psichiatrica

Leggi su Open.online

Riccardo C. era parzialmente incapace di intendere e volere quando ha sterminato la sua, in provincia di Milano. Il ragazzo aveva ancora 17 anni la notte del 31 agosto scorso, quando ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella loro villetta.Le perizie psichiatriche e lodiA stabilire il vizio parziale di mente del ragazzo è stata ladel dottor Franco Martello, disposta dalla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. Riccardo potrebbe ora ottenere una riduzione della, se il vizio di mente parziale verrò riconosciuto nel corso del processo abbreviato che deve ancora iniziare. Il ragazzo, oggi, è difesa dall’avvocato Amedeo Rizza, che aveva a sua volta fatto svolgere una consulenza difensiva.