Stellantis Bagnai su audizione Elkann | Non emerso il riconoscimento del ruolo che lo Stato ha avuto come finanziatore

ROMA – “Il primo giugno 2023 lei ha dichiarato: ‘Nella nostra storia non abbiamo maibisogno di avere lonel nostro capitale’. Indubbiamente non avetebisogno dellonel capitale, però dalla sua ricostruzione non emerge ildelche comunque lohasostenitore attraverso contributi alla produzione o la cassa integrazione. Il dossier del ministero competente chiarisce – ad esempio – che nel periodo che va dall’inizio del 2021 alla metà del 2024 loha erogato, solo di cassa integrazione, una cifra molto prossima a un milione di euro per giorno lavorativo”.Così ieri il Responsabile Economia della Lega, On. Alberto(foto), intervenendo nel corso dell’del presidente di, John, sulla produzione automobilistica del gruppoin Italia presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio.