Stefania Orlando torna sulla Luzzi dopo la stoccata ricevuta

Beatricedurante il confronto avuto conal Grande Fratello è stata molto dura, tanto che l’ex gieffina ha spiegato: “Lei ce l’ha con me da prima che entrassi in gioco. Perché è molto permalosa e io a Pomeriggio 5 ho criticato alcune cose che ha detto. Potrei dire qualsiasi cosa e lei mi criticherebbe comunque“.In un’intervista rilasciata su Chisi è tolta qualche sassolino dalle scarpe: “Siamo molto diverse io e Beatrice, io non sono in competizione con nessuno e soprattutto non punto il dito contro gli altri per emergere. Più che fare l’opinionista, ci sta provando“. Lapoche oreha replicato sui social in modo educato, ma pungente: “Voglio evitare diatribe. Dire cattiverie non fa bene a nessuno, quindi cerchiamo di evitare. Non voglio demolire le persone che sono in difficoltà“.