Stefania Orlando | Shaila si è plasmata pur di rendere felice Lorenzo avrebbe potuto dare tantissimo a questo Grande Fratello ma…

è stata una delle protagoniste più discusse dell’attuale edizione del gf, che per lei si è concluso la scorsa settimana. Laè sempre stata una persona pronta a mettersi in gioco e nel reality condotto da Alfonso Signorini lo ha dimostrato molte volte, dicendo spesso la sua e scontrandosi con alcuni dei suoi compagni di viaggio.Intervistata da Casa Chi,, ha parlato in primis diGatta eSpolverato, spiegando per quale motivo ha scritto sui suoi social che finalmenteaveva preso le distanze da:Sono stata giusta, perchè io ho scritto ‘prende le distanze da‘ perchè in realtà lei lo aveva già lasciato dopo una litigata furiosa ma ha continuato a stare attaccata a lui come una cozza, questi due hanno sempre fatto coppia. Io intendevo dire ple distanza da, dalla persona anche in senso amicale e dire ‘questa persona non ha fatto cosi male che non ha fatto uscire la mia luce, non ha fatto uscire lache io volevo far vedere’ eperchè ha perso al televoto per la finale, dove è arrivata Zeudi Di Palma e a quel punto lei ha preso proprio le distanze, ha fatto proprio un volta faccia e ha scaricato tutte le responsabilità sul rapporto e su di lui.