Stasera Spalletti e l’Italia…

Aspettando Italia-Germania: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “L’Italia deve partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. Deve, per forza. È questo il motivo per cui, dain poi, la sua Nazionale non può più sbagliare.si porta addosso tanto calcio, e tanta vita. È ragionevole immaginare che comprenda come e perché il tempo dell’indulgenza sia finito. Perdonargli il disastro del campionato europeo non è stato facile. Molti ne chiedevano le dimissioni”. Quando il mister di Certaldo andò a sedersi sulla panchina dell’Italia.“Eppure su quella panchina si era seduto con il suo quaderno pieno di frecce e di cerchietti, di linee diagonali e tratteggiate: l’idea di un calcio che solo lui vedeva, e che ai suoi azzurri sembrò, fin dal primo allenamento, nient’altro che un pasticcio di progetti tattici visionari (in confronto, il magnifico Napoli del suo scudetto era elementare: un regista, due ali, un centravanti).