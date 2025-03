Iodonna.it - Stasera in tv alle 21:20 la commedia indie e "on the road" con Shia La Beouf, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down

Il cinemaamericano ha spesso raccontato storie di viaggio e di formazione, attraversando paesaggi selvaggi e interiori alla ricerca di una libertà agognata. In Viaggio Verso un Sogno – The Peanut Butter Falcon (2019), opera prima di Tyler Nilson e Michael Schwartz in ondasu Rai Movie21:20 si inserisce perfettamente in questa tradizione, richiamando le atmosfere dei romanzi di Mark Twain, dove la fuga diventa il simbolo di un percorso di crescita e scoperta. Attraverso la storia di Zak, un giovane con ladiche sogna di diventare un wrestler professionista, il film esplora il concetto di famiglia, amicizia e autodeterminazione, mostrando come le barriere imposte dalla società possano essere superate con determinazione e amore. Dakota Johnson, spumeggiante icona di stile X Leggi anche ›La, quando la recitazione è la migliore terapia dei traumivita Accompagnato da un cast di grande livello, tra cuiLa, Dakota Johnson e Bruce Dern, In Viaggio Verso un Sogno è una piccola gemma del cinema indipendente, capace di emozionare e far riflettere.