Startup | grande idea o salto nel buio? Scopri se vale davvero la pena

Tre amici, un'brillante, entusiasmo alle stelle. "Questa è la nostra occasione! Apriamo una!" Ma poi arriva il momento della verità. E se non funziona? E se perdiamo soldi e tempo? Nela? Se hai mai sognato di avviare una, queste domande ti suonano familiari. Il problema è che molti si buttano a capofitto senza un piano, convinti che basti un'geniale per sfondare. Spoiler: non è così. Ogni anno nascono migliaia di. Molte falliscono nel giro di pochi mesi. Perché? Perché spesso i fondatori si concentrano troppo sulla loro intuizione e troppo poco sulle fondamenta che la rendono sostenibile. Hai raccolto abbastanza informazioni di marketing per capire in che mercato ti stai lanciando? O stai cercando di vendere qualcosa che nessuno vuole? Il tuo modello di business è sostenibile? O rischi di avere margini troppo bassi per reggere nel tempo? Hai fatto i conti (quelli veri)? O stai basando tutto su stime ottimistiche che non reggeranno alla prova della realtà? Sei pronto a fare sul serio o pensi di gestirlo nel tempo libero? Perché unanon è un hobby, è un lavoro.