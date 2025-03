Ilfattoquotidiano.it - Stanley Tucci: “La radioterapia che ho fatto sei o sette anni fa mi ha ‘bruciato’ la tiroide, mi sento ancora stanco. Ci sono momenti in cui non vorrei fare un ca*** di niente”

“Ero cosìnel pomeriggio, completamente esausto già all’una. Ero certo che ci fosse qualcosa che non andava e alla fine houn esame del sangue“: a parlare così èche – come racconta People – è stato ospite del podcast di David Tennant lo scorso 18 marzo. All’attore è stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2017, individuato dopo avergli trovato un tumore alla base della lingua.Oggi e dopo aver finito da tempo la chemioterapia e laè nella fase di remissione ma ha voluto raccontare gli effetti a lungo termine della malattia: “Alla fine houn esame del sangue e sapevo che c’era qualcosa di fot*utamente sbagliato, infatti la mianon funzionava più”. L’attore pensava allo stress anche perché in quel periodo stava girando il suo programma di viaggi e gastronomia, Searching For Italy.