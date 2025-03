Ilfattoquotidiano.it - Stambecchi a rischio, l’allarme dal Gran Paradiso. Il numero diminuito a causa del cambiamento climatico

Un nuovo allarme arriva dalle alte quote dei monti del Parco nazionale del, l’ennesimo di una serie di problemi legati al. Gli, “Re delle Alpi” e presenze emblematiche sulla catena, sono nuovamente a. Era già successo già in passato, finché il re non dichiarò il loro habitat Riserva reale di caccia pur di salvarli. Ma all’epoca era stata colpa dell’attività venatoria, ora ilè attribuito alla diminuzione del manto nevoso. Anche se per glila diminuzione di neve potrebbe sembrare un fatto vantaggioso, trattandosi di animali “più pesanti e che fanno più fatica dei camosci” a muoversi sul manto bianco, come ha spiegato la guida Serena Ciampa, in realtà gli effetti si ripercuotono su di loro indirettamente.La diminuzione di neve (dunque di acqua) comporta un abbassamento dei nutrienti dell’erba, alimento essenziale per questi animali soprattutto in fase di svezzamento.