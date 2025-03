Sololaroma.it - Stallo Svilar, Orsi e Pruzzo stanno con la Roma: “Richiesta di 4 milioni spropositata”

Leggi su Sololaroma.it

Se dovessimo scegliere il giocatore dellamaggiormente cresciuto negli ultimi 12 mesi sarebbe impossibile non andare su Mile, diventato rapidamente uno dei portieri più interessanti nel panorama europeo per rapporto età-rendimento. Ora un rinnovo che sembrava ben avviato vive una fase di, molto pericolosa con l’avvicinarsi dell’estate e visti gli interessamenti di primo livello in giro per l’Europa. L’offerta di 1,6a stagione è stata rispedita al mittente, comprensibile se pensiamo che due come Celik e Abdulhamid ne guadagnano 2, e ladell’entourage del belga è di 4.Distanza fra le parti e cifra alta, cosa che in effetti ha fatto storcere il naso anche a più di un opinionista in giro per le radione. A Radio Radio Mattino il più perplesso è Nando: “secondo voi è uno da 4all’anno? Io non lo so, allora è giusto che lane dia 6 a Pellegrini e poi non riesca a venderlo.