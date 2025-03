Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, Un trailer rivela che “è solo l’inizio” e suggerisce l’arrivo di novità

GSC Game World ha pubblicato un nuovoper2:of, sottolineando che “è“. Il messaggio condiviso dal team di sviluppo ucrainodi conseguenza che il supporto per il gioco non si fermerà, lasciando intenderedi ulteriori aggiornamenti o espansioni. Dopo mesi di miglioramenti e l’uscita della corposa patch 1.3, con oltre 1200 fix e ottimizzazioni, il titolo open world survival sembra aver raggiunto una fase di stabilità, rendendo questo il momento perfetto per entrare nella Zona.Addentrandoci nello specifico della questione, nel video gli sviluppatori evocano l’atmosfera unica della serie, conpronti a rischiare tutto per scoprire la verità nella pericolosa Zona di Esclusione. Mutanti, fazioni in guerra e misteriose anomalie attendono chiunque osi addentrarsi in questo mondo post-apocalittico.