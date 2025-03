Tvplay.it - Stagione finita per Dybala: quante volte si è infortunato l’argentino negli ultimi anni

Si è già conclusa ladiche, oggi, ha annunciato di volersi operare. Tegola sulla Roma: cambia la strategia di Ranieri.E’ giàladi Paulo. Il 31enne argentino, in seguito al grave infortunio rimediato domenica nel corso del match vinto ai ddel Cagliari, ha infatti deciso di sottoporsi, di comune accordo con la Roma, ad un intervento chirurgico che lo costringerà a restare ai box per diverso tempo. Una mazzata per i giallorossi, che ora saranno costretti ad affrontare le 9 gare che mancano alla conclusione della Serie A e ad acciuffare un posto in zona Europa senza di lui.persi è(Ansa) TvPlay.itA fare il punto è stato lo stesso, attraverso un post pubblicato su Instagram rivolto alla tifoseria capitolina: “Vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate.