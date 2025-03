Ilgiorno.it - Stadio Mari, campo impraticabile. Il club lilla costretto a migrare. Domenica si gioca a Gallarate

Il Legnano si trova ancora una volta a fare i conti con il malandato manto erboso del Giovanni, che pare aver dato tutto quel che poteva dare. La sfida contro il Sedriano, prevista per, si disputerà con ogni probabilità a, laddove ihanno chiesto e ottenuto dire in notturna, alle 20.30. Un accordo agevolato anche dalla disponibilità del presidente del Sedriano, Cardamone, ex di casa, che non ha opposto resistenze. La decisione non sorprende: il, mai come quest’anno, si è rivelato unmartoriato da usura e intemperie, con il tappeto d’erba ormai ridotto a un simulacro del verde che fu. Troppo sfruttato tra giovanili dell’Academy e i Frogs, il terreno di gioco si trova in condizioni talmente pietose da non poter garantire affidabilità sino al termine della stagione.