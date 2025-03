Ilveggente.it - Squalifica Sinner, l’ultima decisione ribalta tutto: è fatta

, arriva ladel tennista azzurro che dimostra come il pensiero ormai è alle spalle. UfficialeLa fine dellaormai si avvicina. Il 4 maggio è dietro l’angolo e il 7 maggio, Jannik, tornerà a giocare in Italia, a Roma, nella sua casa, un torneo che lo scorso anno non ha giocato per via di un infortunio.: è(AnsaFoto) – Ilveggente.itLe attenzioni del mondo saranno tutte su di lui. Anche se ancora oggi c’è chi in qualche modo vuole mettere pepe alle cose con delle azioni legali contro l’Atp e la Wada. Parliamo dell’associazione di Djokovic in questo caso, un fulmine a ciel sereno non direttamente contro Jannik ma contro il sistema che ha permesso di arrivare ad un accordo. Evidente che a Nole il fatto chelo abbia battuto nel corso di questi ultimi mesi non sia andato giù.