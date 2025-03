Ilgiorno.it - Spray urticante in un’aula del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza, 12 studenti delle medie intossicati durante le lezioni

, 20 Marzo 2025 – Dodici ragazzini di 12 anni della scuola paritaria "San" in via Monti e Tognetti asono stati soccorsi questa mattina per una probabile intossicazione da. Erano le 11.15 quando è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate un'auto medica e due ambulanze inviate in codice rosso dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, oltre ai Vigili del fuoco e alle volanti della Questura die Brianza. Fortunatamente l'esito dell'intervento si è rivelato meno grave con due scolari accompagnati in codice giallo e verde al pronto soccorso dell'ospedale. Dai primi accertamenti, l'episodio sarebbe avvenuto in una classe della scuola media. A Cerro Maggiore Episodi di finta goliardia, in realtà molto pericolosi oltre che costituire un vero e proprio reato che sono sempre più ricorrenti.