Spostate le manifestazioni per l’Europa di Bologna e Firenze | No alla concomitanza con evento M5s

La manifestazione perpreviste acambiano data: non più il 5 aprile, ma il 6 aprile. La decisione è stata presa dai sindaci delle due città, Matteo Lepore e Sara Funaro, per evitare sovrapposizioni con l’organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma.Sara Funaro, sindaco di(Imagoeconomica).«Per cultura istituzionale e politica – hanno spiegato Lepore e Funaro – consideriamo le piazze luoghi per unire, mai per dividere. Per quanto discutibili le letture di alcuni organi di stampa, che vorrebbero in contrapposizione la manifestazione organizzata dacon quella nazionale annunciata dal Movimento 5 Stelle a Roma per il 5 aprile, abbiamo deciso di non lasciare spazio ad alcuna forma di strumentalizzazione. Sposteremo l’iniziativa da sabato 5 a domenica 6 aprile, l’obiettivo è quello di manifestare in tanti, uniti, per una Europa di pace, democratica, per la difesa delle persone e dell’ambiente».