Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

20ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l’Eurolega, gliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, ed i Mondiali di snowboard e sci freestyle, il calcio con la Nations League, e tanto altro ancora.Guarda i Mondiali di snowboard su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer i Mondiali di snowboard, nelle qualificazioni del PGS saranno impegnati, tra le donne, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava, e, tra gli uomini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre nelle qualificazioni dello slopestyle saranno al via, nel settore femminile, Marilù Poluzzi, e, in quello maschile, Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo Framarin e Loris Framarin.