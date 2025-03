Sport in tv giovedì 20 marzo | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,202025. Torna in campo la Nazionale italiana di calcio, che in serata affronta la Germania nella sfida d’andata della Nations League. Ampio spazio anche al tennis, con il Masters 1000 di Miami alle sue fase iniziali sia per il tabellone maschile che per quello femminile, con tante presenze azzurre. Protagonisti poi anche il basket con l’Eurolega e il volley con la Champions League maschile, che vede il derby italiano tra Perugia e Monza per un posto in semifinale. Infine proseguono i Mondiali di freestyle in Engadina. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv20digliFACE.