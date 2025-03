Sport.quotidiano.net - Sperduto, l’incubo è alle spalle: "Ho ritrovato una Sella più forte"

"Adesso sto bene, finalmente". Centosei giorni di attesa, un infortunio alla schiena che lo ha tormentato per tre mesi, poi piano piano il recupero, tornando adnarsi gradualmente in gruppo. Fino al ritorno in campo, sabato sera ad Avellino, celebrato con successo, doppio: il suo, per aver riassaggiato il parquet, e quello della Benedetto, corsara al Pala Del Mauro. Alessandrosi gode la routine settimanale, tra sedute tecnico-tattiche in palestra: sembrano banalità, ma non è stato proprio così nell’ultimo periodo. "Non è stato facile – racconta la 25enne guardia romana, arrivato in estate a Cento dopo un biennio tra Caserta e Agrigento –. Per i primi due mesi non ho potuto fare nulla, ma proprio nulla, fermo a casa col busto. E infatti sono tornato a casa dalla mia famiglia, a Roma, in modo da poter essere assistito al meglio, specialmente da mia mamma, che mi ha davvero aiutato in tutto.