Spazio, dal telescopio Euclid dell’Esa “bottino” da 26 milioni di galassie

Ventiseidicompongono il primo ricchissimoscientifico raccolto dalspaziale, lanciato meno di due anni fa dall’Agenzia spaziale europea per sondare i misteri del lato ancora sconosciuto dell’universo, ossia della materia e dell’energia oscure che lo occupano per il 95%. Ben 380.000di diverse forme e dimensioni sono già state catalogate grazie all’intelligenza artificiale (addestrata con l’aiuto di quasi 10.000 cittadini appassionati di scienza), in modo da iniziare a ricostruire la loro organizzazione nella rete cosmica alla ricerca di indizi sulla distribuzione della materia oscura. E’ un primo risultato molto importante per uno dei programmi spaziali più ambiziosi a livello internazionale, nel quale l’Italia – attraverso l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di astrofisica e l’Istituto nazionale di fisica nucleare – gioca un ruolo da protagonista con oltre 200 scienziati di numerose università (quelle di Milano, Bologna, Genova, Trieste, Ferrara, Padova, Torino e Sissa).