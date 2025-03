Bresciatoday.it - Spaventoso frontale sulla Provinciale: automobilista ubriaco alle 9 del mattino

Unoincidente stradale si è verificato nella prima mattinata di giovedì 20 marzo, lungo la strada345 a Pezzaze. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale della Val Trompia, verso le 9 due auto si sono scontrate frontalmente in località Aiale.