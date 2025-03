Serieanews.com - Spalletti lancia Kean: la Fiorentina sta per perderlo per sempre

Moisestellaè ora pronto a prendersi anche l’Italia: il suo futuro è in Premier League: lasta perper– SerieAnewsMoiseè senza dubbio una delle più grandi rivelazioni di questo campionato. In Serie A è arrivato a quota 15, sono 20 in totale coppe comprese solo con la maglia della. Numeri che lo piazzano al terzo posto nella storia dei bomber dellaa aver tagliato questo traguardo al primo anno nei campionati da tre punti, accanto a Luca Toni ed Alberto Gilardino.Una stagione davvero scintillante per l’attaccante arrivato la scorsa estate a Firenze per 18 milioni di euro. L’acquisto dalla Juventus sembrava a dir poco azzardato, vista la cifra spesa per un centravanti che nella scorsa stagione aveva segnato zero gol in campionato.