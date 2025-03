Ilnapolista.it - Spalletti: «I gol subiti su calcio piazzato non devono diventare una psicosi, la Germania è stata più costante»

Le dichiarazioni a Rai 1 del ct Lucianoal termine di Italia-, match d’andata dei quarti di Nations League. Vittoria per i tedeschi 2-1. A segno Sandro Tonali per gli Azzurri.Sofferenza prevedibile, ma tante occasioni create. L’Italia ha pagato non averle sapute sfruttare«In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita e delle situazioni, loro molto costanti. Le loro due scelte le abbiamo pagate care. In una palla da metà campo hanno trovato l’uomo libero dentro, poi si sa che loro sono molto alti, c’è differenza di statura con noi; Bellanova ci alzava i centimetri della squadra. Ora si cerca di migliorare».I gol su:«Bisogna andare oltre, non deveuna. Ho ripreso gol così. non voglio riparlarne».Il ritorno in:«Noi andremo lì a giocarci la partita».