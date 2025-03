Lanazione.it - Spacciatori sorpresi nel bosco. Fermato un giovane tunisino con sequestro di droga e denaro

Ancora polvere bianca. Nel. Beccati sul posto in mezzo alpronti alla lavorazione con la bianca ‘polverina’. Questa volta i solitisi erano finti boscaioli e ben nascosti dentro il fittointorno alla ‘Torraccia di Chiusi’ di San Gimignano. Avevano messo su una specie di laboratorio in forma artigianale per lo spaccio della sostanza stupefacente. Però non avevano fatto i conti con altri tipi di ‘boscaioli’ questa volta in divisa quella dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi della stazione di San Gimignano e del Nucleo Forestale delle torri. Spacciatore dunquee stanati sul posto. Ma veniamo a questa nuova attività e alla brillante operazione dei carabinieri. Una di queste mattine gli uomini dell’Arma e del nucleo forestale delle torri durante la attenta e quotidiana perlustrazione in certa dellla ‘nuova attività’ dello "spaccio nei boschi" sono arrivati in silenzio sul posto, di sorpresa eun uomo di origine tunisina all’interno di un bivacco alla Torraccia di Chiusi.