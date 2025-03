Ilrestodelcarlino.it - Spaccia droga in autostazione poi ferisce un carabiniere: pusher arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 marzo 2025 - È stato visto cedere dellaa dei ragazzi di fronte all'e quando è stato notato dai carabinieri ha prima tentato di scappare, sferrando una gomitata a un militare, poi ha mentito sull'età dichiarandosi minorenne. Espedienti che sono serviti a poco perché il, un tunisino di 19 anni, è statocon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i carabinieri della Stazione Bologna, in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo, stavano effettuando dei controlli antitra piazza XX Settembre e l'. I militari dell'Arma hanno così notato ilche, in sella a una bici, scambiava qualcosa con dei ragazzi e per questo hanno provato a fermarlo.