Game-experience.it - South of Midnight ha raggiunto la fase Gold, il gioco di Compulsion Games non verrà rinviato

Leggi su Game-experience.it

of, il nuovo action-adventure in terza persona die Xbox Game Studios, hala, il che significa che lo sviluppo è ufficialmente terminato e ilè pronto per il lancio l’8 aprile 2025 su Xbox Series XS e PC. Il titolo, annunciato per la prima volta all’XboxShowcase 2023, sarà incluso sin dal day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass, con accesso anticipato di cinque giorni (dal 3 aprile) per chi acquista la Premium Edition.Come leggiamo su Xbox Wire, uno degli aspetti più innovativi diofè il modo in cui la musica è intrecciata con il gameplay. Il compositore Olivier Deriviere e il direttore audio Chris Fox hanno creato una colonna sonora dinamica che evolve in base alle azioni del giocatore. La musica non si limita a sottolineare le emozioni di un momento, ma è parte integrante della narrazione: frammenti melodici e testi emergono durante l’esplorazione, fino a trasformarsi in vere e proprie tracce cantate durante gli scontri con le creature mitologiche.