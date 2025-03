Ilgiorno.it - Sottopasso, tre mesi di lavori. Il tunnel pedonale si rinnova. Cantiere al via dopo Pasqua

Demolizione dell’intonaco e della pavimentazione, impermeabilizzazione con iniezioni di resina, realizzazione del nuovo intonaco, della canalizzazione delle acque, posa delle piastrelle, nuova illuminazione e tinteggiatura di pareti e volta: queste le principali opere di riqualificazione deldi via Borsa al Villaggio San Biagio che Rfi ha indicato nel progetto esecutivo e che saranno realizzate secondo un cronoprogramma che verrà stabilito ufficialmente il prossimo 25 marzo quando i tecnici dell’ente ferroviario effettueranno un sopralluogo. È ancora un mistero la data di inizio, ma presumibilmente sarà: il Comune infatti vorrebbe che iliniziasse più a ridosso possibile della fine della scuola per non creare disagio agli studenti del liceo scientifico che utilizzano ilper andare in stazione ma nello stesso tempo non vorrebbe che si prolungasse fino ad agosto, periodo in cui si rischierebbe uno stop per le ferie estive.