Iltempo.it - Sottocorona: "Forte peggioramento", mazzata sul primo weekend di primavera

Le nuvole avanzano da ovest verso l'Italia. A fornire le previsioni meteo di giovedì 20 marzo e gli ultimi aggiornamenti sui giorni a venire è il meteorologo di La7, Paolo. Ancora prevale il "cielo sereno e poco nuvoloso", c'è "qualche nuvola in più" rispetto a ieri sulle zone di Nord-Ovest, e in parte su Toscana e Sardegna. "Piogge? Debolissime o anche nulla, però è ilsegno di qualcosa che cambia perché domani arrivano le nuvole", spiega il meteorologo. Venerdì 21 marzo inizia il "che prende il Nord-Ovest specie fra basso Piemonte e Liguria", un"consistente, anche". Più deboli le piogge sul resto del Nord, qualcuna in Sardegna e sulle altre regioni. In generale aumenta la nuvolosità senza forti precipitazioni. Quelle, le piogge intense, arrivano sabato 22 marzo quando le precipitazioni "si estendono a tutto il nord, a buona parte del centro" con fenomeni che possono essere "particolarmente abbondanti, quindi maltempo molto, e meno male che comincerà lafra qualche ora.