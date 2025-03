Oasport.it - Sospiro di sollievo per Elia Barp: problema cardiaco risolto

Tutto è bene quel che finisce bene. Lo scorso 2 marzoera stato costretto ad alzare bandiera bianca, chiudenzdo anzitempo la propria esperienza nei Mondiali di sci di fondo a Trondheim (Norvegia). L’azzurro aveva accusato un malessere nel corso della prova dello skiathlon maschile.Una gara in cuiaveva concluso distante in maniera significativa dal vertice, visto il gap di 4’31” e la 53ma piazza in graduatoria. Una stagione tra pochi alti e tanti bassi per il 22enne di Trichiana, da ricondurre evidentemente a quello che poi è emerso nei giorni successivi.Tornato in Italia per gli accertamenti del caso, si è data una forma aldi salute palesato. Si parla di una criticità cardiaca e nel caso specifico di episodio aritmico nella competizione iridata sulle nevi scandinave.