Tvplay.it - Sorpresa Milan, spunta un nuovo Ds: altro che Paratici

La dirigenza delstudia il profilo migliore per rivestire la carica di direttore sportivo dei rossoneri e non corrisponde necessariamente a Fabio: unnome è subentrato in lista.L’inizio della prossima settimana per la dirigenza delsarà un momento chiave, poiché – secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – i vertici della società cominceranno ufficialmente i casting per scegliere definitivamente chi rivestirà il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri a partire dalla prossima stagione sportiva e quindi aiuterà alla rivoluzione inevitabile che attraverserà il club da giugno in avanti.unDs:che(LaPresse) – tvplay A prendere le redini della situazione sarà l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, previa approvazione da parte su tutti del proprietario del club, Gerry Cardinale.